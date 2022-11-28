Экономист Ордов объяснил, почему для ЕС санкции против РФ становятся слишком дорогим удовольствием

Москва, , 13:04 — REGNUM Европейская экономика вошла в рецессию, которая может не ограничиться привычными шестью-восемью месяцами, а способна продлиться несколько лет, что, в свою очередь, ставит под вопрос готовность Евросоюза вводить новые санкции против России и помогать киевскому режиму. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября рассказал директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал прогноз обозревателя издания Guardian Саймона Тисдалла, который полагает, что Запад, отягощенный грузом собственных экономических проблем и кризисов, будет вынужден прекратить поддерживать киевский режим.

Флаг Евросоюза

«Европейцы начинают ощущать как «невидимая» рука рынка роется в их карманах, — констатировал Ордов. — Обычно этот «многорукий Шива» шарился по карманам развивающихся стран либо стран с экономическим кризисом, насаждая в них ценности рыночной экономики. Но времена меняются. И вот либеральная экономика постучалась в двери экономики ЕС. Европейские политики пока лишь отдаленно слышат этот стук, а вот среднестатистический европеец уже открыл дверь и получил платежку за коммунальные услуги с новыми тарифами. В частности, в Великобритании с начала года электричество подорожало на 54%, а газоснабжение — на 96%. В странах еврозоны средний рост суммы в платежке за коммунальные услуги может превысить 40%. Это даже при условии снижения температуры в доме до 18 градусов. В Великобритании выдают пособия людям, которые неспособны оплатить столь значительный рост коммунальных услуг».

Как подчеркнул Ордов, этот процесс проходит на фоне рекордной инфляции за последние 30-40 лет в Европе, причем инфляция во многом продуктовая, что «бьет по карману» вовсе не самых зажиточных европейцев.

«Но и богатые тоже начинают плакать, а скоро зальются горючими слезами, так как европейская экономика вошла в рецессию, причем эта рецессия может не ограничиться привычными шестью-восемью месяцами, а продлиться несколько лет. Дефициты бюджетов отдельных стран измеряются десятками и сотнями миллиардов евро, а рост учетной ставки потребует еще и дополнительных расходов на обслуживание государственного долга. Страны PIGS уже стоят одной ногой в дефолте. Это все явно не создает предпосылок для санкционных действий со стороны европейских стран», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, изменит ли Запад свое отношение к поддержке б. УССР, высказался экономист Михаил Хазин.

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