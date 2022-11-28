Мазус назвал число людей, знающих о своём ВИЧ-положительном статусе

Москва, , 12:47 — REGNUM На сегодняшний день более 90% от общего числа заражённых ВИЧ-инфекцией знают о своём статусе. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.

Символ борьбы со СПИДом IES Ben al Jatib

«У нас есть все основания считать, что более 90% больных ВИЧ-инфекцией в нашей стране знают свой ВИЧ-статус, таким образом, пересчитывая эти цифры, речь идёт о том, что и с теми больными, по которым можно сделать прогноз, подумать, что они не знают свой ВИЧ-статус, у нас больных все равно меньше миллиона», — сказал Мазус.

Он также отметил важность информации о числе ВИЧ-положительных пациентов для проведения медицинского сопровождения и лекарственного обеспечения.