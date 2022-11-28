В Минздраве назвали число людей, знающих о своём ВИЧ-положительном статусе
Мазус назвал число людей, знающих о своём ВИЧ-положительном статусе
Москва,
28 ноября 2022, 12:47 — REGNUM На сегодняшний день более 90% от общего числа заражённых ВИЧ-инфекцией знают о своём статусе. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус.
Символ борьбы со СПИДом
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«У нас есть все основания считать, что более 90% больных ВИЧ-инфекцией в нашей стране знают свой ВИЧ-статус, таким образом, пересчитывая эти цифры, речь идёт о том, что и с теми больными, по которым можно сделать прогноз, подумать, что они не знают свой ВИЧ-статус, у нас больных все равно меньше миллиона», — сказал Мазус.
Он также отметил важность информации о числе ВИЧ-положительных пациентов для проведения медицинского сопровождения и лекарственного обеспечения.
История вопроса
Вирусное заболевание, поражающее иммунную систему человека.
Вирус иммунодефицита человека входит в число 10 главных угроз для здоровья человечества в 2020 году, наряду с раком и диабетом.
В мире от болезни каждый год умирает около миллиона человек. За все время наблюдений было зарегистрировано около 70 млн больных ВИЧ/СПИД, 35 миллионов из них умерли.
К концу 2018 года в России насчитывалось1 007 369 ВИЧ-инфицированных (1,2% взрослого населения страны). Количество заболевших россиян постоянно растет.
Наиболее эффективной стратегией борьбы с распространением ВИЧ считается профилактика. Препаратов, полностью излечивающих от ВИЧ пока не изобретено. Регулярно появляющиеся в СМИ сообщения об открытии панацеи от ВИЧ-СПИДа пока что не подтверждаются.
По оценкам ряда экспертов, чтобы взять под контроль распространение болезни в России ежегодно потребуется тратить около 100 млрд рублей.