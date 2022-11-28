Варшава, 28 ноября, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Энергетика Польши перейдёт на альтернативные источники энергии постепенно, при этом страна намерена развивать атомную энергетику, ветряные генераторы и солнечные электростанции. Об этом 28 ноября рассказал глава правления крупнейшего польского энергетического концерна PKN Orlen Даниэль Обайтек в интервью газете Gazeta Polska Codziennie.

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«Сегодня мы хотим получать как можно больше энергии из альтернативных источников. Мы планируем развитие морских ветряных ферм на Балтике, начинаем строительство малых ядерных реакторов, инвестируем в солнечные батареи», — сказал он.

Также Обайтек уточнил, что во время перехода польской энергетики на альтернативные источники энергии необходима «эволюция, а не революция», и добавил, что Польша хочет в дальнейшем использовать чистое и экологичное топливо, согласно своей декларации о достижении к 2050 году нулевых выбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября медиагруппа Funke написала, что переход к использованию возобновляемых источников энергии в Германии может замедлиться в результате нехватки квалифицированных работников.