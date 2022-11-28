Нахичевань, Азербайджан, 28 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Азербайджане задержан министр финансов Нахичеванской Автономной Республики Рафаэль Алиев. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

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Ряд СМИ пишет о вменении в вину чиновнику хищение 144 млн манатов. На время следствия суд арестовал Алиева на четыре месяца.

«Сабаильский районный суд города Баку рассмотрел ходатайство следователя в отношении министра финансов Нахичеванской Автономной Республики Рафаэля Рза оглу Алиева в рамках уголовного дела, находящегося в производстве Службы государственной безопасности. <…> Решением судьи Ульвии Шукуровой от 26.11.2022 Рафаэль Алиев был заключен под стражу сроком на четыре месяца», — пишет информационное агентство АРА.

Несколькими днями ранее служба госбезопасности Азербайджана арестовала ряд должностных лиц Государственного таможенного комитета Нахичеванской Автономной Республики.