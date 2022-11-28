Мадрид, , 12:43 — REGNUM Европарламент, объявив Россию «страной — спонсором терроризма», навредил ЕС во многих отношениях, заявил испанский экономист Хуан Торрес Лопес в статье для Publico.

Дебаты в Европарламенте jeffowenphotos

Назвав решение ЕП трусливым и циничным, испанский эксперт сравнил эту европейскую структуру со школьным задирой. По его мнению, Брюссель дискредитировал себя: он мог бы принести пользу, приблизив мир на территории б. УССР, но сделал обратное.

«Даже США не пошли на такой шаг, осознавая последствия такого выбора и его практическую бесполезность», — заявил Лопес.

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