Мадрид, 28 ноября, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Европарламент, объявив Россию «страной — спонсором терроризма», навредил ЕС во многих отношениях, заявил испанский экономист Хуан Торрес Лопес в статье для Publico.

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

Назвав решение ЕП трусливым и циничным, испанский эксперт сравнил эту европейскую структуру со школьным задирой. По его мнению, Брюссель дискредитировал себя: он мог бы принести пользу, приблизив мир на территории б. УССР, но сделал обратное.

«Даже США не пошли на такой шаг, осознавая последствия такого выбора и его практическую бесполезность», — заявил Лопес.