Причастность к нападению на танкер Pacific Zircon опроверг МИД Ирана

Тегеран, , 12:42 — REGNUM МИД Ирана опроверг заявления о причастности Тегерана к нападению на гражданское судно, совершенному с использованием беспилотника у берегов Омана, сообщает агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это ложное обвинение в адрес Ирана. Если Иран что-то делает, у него хватает смелости, чтобы взять на себя ответственность», — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Танкер Pacific Zircon подвергся атаке 16 ноября с помощью заминированного дрона у берегов Омана. Соединенные штаты обвинили в нападении Иран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе ежедневного брифинга прокомментировал нападение на танкер MV Pacific Zircon.

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