Тегеран, 28 ноября 2022, 12:42 — REGNUM МИД Ирана опроверг заявления о причастности Тегерана к нападению на гражданское судно, совершенному с использованием беспилотника у берегов Омана, сообщает агентство IRNA.
«Это ложное обвинение в адрес Ирана. Если Иран что-то делает, у него хватает смелости, чтобы взять на себя ответственность», — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.
Танкер Pacific Zircon подвергся атаке 16 ноября с помощью заминированного дрона у берегов Омана. Соединенные штаты обвинили в нападении Иран.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе ежедневного брифинга прокомментировал нападение на танкер MV Pacific Zircon.
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