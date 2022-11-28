Тегеран, 28 ноября, 2022, 12:42 — ИА Регнум. МИД Ирана опроверг заявления о причастности Тегерана к нападению на гражданское судно, совершенному с использованием беспилотника у берегов Омана, сообщает агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Это ложное обвинение в адрес Ирана. Если Иран что-то делает, у него хватает смелости, чтобы взять на себя ответственность», — заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи.

Танкер Pacific Zircon подвергся атаке 16 ноября с помощью заминированного дрона у берегов Омана. Соединенные Штаты обвинили в нападении Иран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе ежедневного брифинга прокомментировал нападение на танкер MV Pacific Zircon.

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