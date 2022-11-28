Рим, 28 ноября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Сын губернатора Красноярского края Артём Усс, арестованный в Италии по запросу США, где его обвиняют в отмывании денег и обходе санкций, будет отпущен под домашний арест. Об этом сообщает итальянский новостной телеканал Rainews.

Vassilis Домашний арест

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Уточняется, что такое решение принял Пятый апелляционный суд Милана на заседании 25 ноября, удовлетворив ходатайство стороны защиты.

40-летний предприниматель будет находиться под домашним арестом в своём доме в Милане в ожидании завершения процедуры экстрадиции, запрошенной Соединёнными Штатами. Заседание для принятия этого решения судья должен назначить уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября сын красноярского губернатора Александра Усса Артём был задержан в миланском международном аэропорту Мальпенса по запросу США, когда собирался лететь в Турцию, и отправлен под арест.

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В США Артёма Усса и ещё пятерых граждан России подозревают в уклонении от санкций и отмывании денег. Сам Усс себя виновным не признаёт.

В России на него также заведено уголовное дело об отмывании денег в особо крупном размере организованной группой. Мещанский суд выдал санкцию на его заочный арест.