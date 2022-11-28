Плутницкий заявил об обновлении системы борьбы с ВИЧ в новых регионах России

Москва, , 12:47 — REGNUM Россия де-факто реставрирует систему здравоохранения в новых регионах. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа заявил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

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«Мы понимаем еще один новый вызов — нам приходится фактически реставрировать систему здравоохранения и сбережения здоровья наших граждан в новых субъектах РФ», — сказал Плутницкий.

По его словам, согласно условиям глобальных профилактических антиспид-программ, территория б. УССР «заняла положение одной из наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией европейских стран»: «Ключевой территорией этой беды стал именно Восток [территории б. УССР]».

Плутницкий также выразил уверенность в том, что в этом плане всё получится реализовать, поскольку у России имеется опыт подобной работы в Крыму, где, по его словам, за восемь лет, несмотря на рост охвата тестированием, отмечается снижение уровня заражения ВИЧ-инфекцией.