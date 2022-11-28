Пекин, 28 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян 28 ноября принял прибывшего в Пекин президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Об этом сообщает пресс-служба МИД КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

«КНР готова совместно с Монголией наращивать уровень нашего двустороннего торгово-экономического сотрудничества, инфраструктурное строительство, а также осваивать запасы энергоресурсов, в частности каменного угля, совместными усилиями обеспечивать энергетическую безопасность и стабильность поставок», — сказал Ли Кэцян монгольскому президенту.

По его словам, Китай стремится наращивать объёмы торговли с монгольской стороной. Глава китайского правительства также отметил, что одной из сфер перспективного сотрудничества между странами является борьба с опустыниванием земель.

Напомним, согласно данным таможенной службы Китая, объём товарооборота с Монголией в период с января по октябрь 2022 года составил $9,67. Это на 22,7% больше, чем за тот же период 2021 года.