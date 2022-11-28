Временная поверенная в делах США: Москва и Вашингтон по-прежнему обсуждают все важные вопросы

Москва, , 12:36 — REGNUM Президенту США Джо Байдену важно, чтобы американское посольство в РФ продолжало свою работу. Об этом заявила 28 ноября в интервью РИА Новости временная поверенная в делах США в России Элизабет Руд.

Элизабет Руд Ge.usembassy.gov

По её словам, численность посольств РФ и США на американской и российской территории соответственно на сегодняшней день существенно ниже обычной, однако вопросы, связанные с работой диппредставительств, стороны могут обсуждать по сохранившимся на рабочем уровне каналам общения. Руд не считает, что российско-американские отношения могут улучшится.

«Но мы по-прежнему здесь, и мы обсуждаем все важные вопросы… Для президента Байдена очень важно, чтобы наше посольство оставалось открытым и работало», — заявила дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий посол США в России Джон Салливан закончил свою миссию в сентябре по семейным обстоятельствам. На данный момент американское диппредставительство в РФ возглавляет временный поверенный. Занимающая эту должность Элизабет Руд надеется на то, что следующий посол США будет утверждён в ближайшее время.

Отметим, Руд также высказала надежду на то, что Москва и Вашингтон прекратят практику взаимной высылки дипломатов.