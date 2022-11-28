Пекин, 28 ноября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Глава Европейского совета Шарль Мишель отправится с визитом в Пекин 1 декабря, где встретится с главой Китая Си Цзиньпином, сообщает МИД Китая.

European Parliament Шарль Мишель

«Председатель Европейского совета Шарль Мишель 1 декабря посетит Китай», — заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Помимо двусторонней встречи с Си Цзиньпином, глава Евросовета проведет переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Стороны обменяются мнениями по китайско-европейским отношениям, международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак предложил Лондону присмотреться к внешней политике России и Китая.

Читайте также: Сунак предложил Британии присмотреться к внешней политике России и Китая