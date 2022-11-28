Брюссель, 28 ноября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Верховный председатель ЕС по иностранным делами и политике безопасности Жозеп Боррель в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, на которой будет обсуждаться Китай, заявил, что НАТО не было задумано для действий в Тихом океане. Об этом 28 ноября сообщает издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«НАТО не было задумано для операций в Тихом океане, это Североатлантический альянс. Конечно, можно рассматривать и другие угрозы и вызовы. Но сейчас не думаете ли вы, что у нас достаточно угроз и вызовов в рамках традиционного сценария НАТО?» — цитирует политика американская медиа-организация.

Заседание глав дипведомств стран НАТО пройдет в Бухаресте (Румыния) 28–30 ноября, на котором министры иностранных дел стран альянса планируют разрешить вопрос с Китаем, названным системным вызовом и конкурентом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Боррель пригласил президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Косово Альбина Курти для обсуждения сделки по автономерам.