Москва, 28 ноября, 2022, 12:27 — ИА Регнум. В мире получает необходимое лечение лишь половина детей, у которых диагностирован вирус иммунодефицита человека (ВИЧ). Такая ситуация складывалась не один год, еще хуже она стала в период пандемии коронавируса. Об этом 28 ноября заявила спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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«На сегодняшний день лишь 52% детей [с ВИЧ] получают спасительное лечение», — приводит ТАСС слова Вуйнович из приветствия участникам VIII Всероссийского форума для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

По её словам, борьба с COVID-19 усугубила неравенство в получении помощи детьми с ВИЧ. Между тем в ранее декларированных целях борьбы с ВИЧ 2030 год был назван сроком полной ликвидации СПИДа. Как отметила Вуйнович, ВОЗ выступает с призывом в срочном порядке решать проблему сохраняющегося экономического и социального неравенства. Без решения этого вопроса невозможно уберечь мир от опасности СПИДа.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что с начала 2022 года число новых зарегистрированных больных ВИЧ в России достигло 40 тыс. человек. Общее число пациентов с ВИЧ составляет около 1,1 млн человек. До конца года число новых случаев ВИЧ может достичь 60 тысяч, увеличение может произойти в том числе за счет беженцев и пациентов из новых регионов, приводит РБК мнение руководителя специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.