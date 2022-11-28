На фоне протестов производство iPhone в Чжанчжоу может снизиться
На 6 млн единиц может уменьшиться производство iPhone в Чжанчжоу из-за протестов
Чжанчжоу, Китай,
28 ноября 2022, 12:23 — REGNUM Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом и протестов работников завода компании Foxconn в городе Чжанчжоу в китайской провинции Хэнань производство смартфонов iPhone на предприятии может уменьшиться как минимум на 6 млн единиц. Об этом 28 ноября сообщает агентство Bloomberg.
По информации источника, на фоне протестов часть работников завода покинула предприятие и потому компания не сможет снова полностью восстановить производство к концу текущего месяца.
При этом до начала протестов на завод ежедневно производилось 500 тыс. единиц iPhone или порядка 182 млн этих смартфонов в год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение создать рабочие группы по контролю за соблюдением санитарных мер было принято руководством Китая из-за протестов против ковид-ограничений.
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