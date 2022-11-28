Чжанчжоу, Китай, 28 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом и протестов работников завода компании Foxconn в городе Чжанчжоу в китайской провинции Хэнань производство смартфонов iPhone на предприятии может уменьшиться как минимум на 6 млн единиц. Об этом 28 ноября сообщает агентство Bloomberg.

William Hook IPhone

По информации источника, на фоне протестов часть работников завода покинула предприятие и потому компания не сможет снова полностью восстановить производство к концу текущего месяца.

При этом до начала протестов на завод ежедневно производилось 500 тыс. единиц iPhone или порядка 182 млн этих смартфонов в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее решение создать рабочие группы по контролю за соблюдением санитарных мер было принято руководством Китая из-за протестов против ковид-ограничений.