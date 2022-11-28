Пекин, , 12:33 — REGNUM Решение Вашингтона запретить поставки в США оборудования телекоммуникационных компаний Китая работает на подрыв рыночной экономики, сообщил 28 ноября журналистам официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Чжао Лицзянь Fmprc.gov.cn

Заявив о том, что Вашингтон в очередной раз скверным образом продемонстрировал принципы своей «национальной безопасности», Чжао Лицзян добавил:

«Такая практика нарушает принципы рыночной экономики, подрывает правила международной торговли, наносит ущерб интересам китайских компаний, Китай решительно выступает против этого».

Действия США, отмечает китайский дипломат, необоснованны, их в Пекине расценивают как злоупотребление государственной властью.

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