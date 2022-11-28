Москва, 28 ноября 2022, 12:21 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана Нурдинжон Исмоилов подписали регламент межпарламентских комиссий по сотрудничеству.
Создать комиссию высокого уровня между парламентами России и Узбекистана Володин и Исмоилов договорились на встрече 5 июля в Москве.
«Это новый для нас формат взаимодействия, в рамках которого мы планируем заниматься вопросами, беспокоящими граждан наших стран, работать в интересах развития наших государств», — цитирует Володина сайт Госдумы.
Речь идет о взаимодействии в таких сферах, как энергетика, промышленность, наука, образование, связь, коммуникации, сельское хозяйство, обмен передовыми технологиями.
Еще один приоритет для парламентариев двух стран — это вопросы, связанные с миграцией, защитой прав граждан, которые находятся на территории наших стран, будь это представители Узбекистана или России.
Володин также поручил профильным комитетам начать подготовку к первому заседанию межпарламентской комиссии, которая пройдет в 2023 году в Москве.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация российских парламентариев во главе с Володиным находится с визитом в Узбекистане.
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