Володин и Исмоилов подписали регламент комиссии между парламентами РФ и Узбекистана

Москва, , 12:21 — REGNUM Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Законодательной (нижней) палаты парламента Узбекистана Нурдинжон Исмоилов подписали регламент межпарламентских комиссий по сотрудничеству.

Россия и Узбекистан Mil.ru

Создать комиссию высокого уровня между парламентами России и Узбекистана Володин и Исмоилов договорились на встрече 5 июля в Москве.

«Это новый для нас формат взаимодействия, в рамках которого мы планируем заниматься вопросами, беспокоящими граждан наших стран, работать в интересах развития наших государств», — цитирует Володина сайт Госдумы.

Речь идет о взаимодействии в таких сферах, как энергетика, промышленность, наука, образование, связь, коммуникации, сельское хозяйство, обмен передовыми технологиями.

Еще один приоритет для парламентариев двух стран — это вопросы, связанные с миграцией, защитой прав граждан, которые находятся на территории наших стран, будь это представители Узбекистана или России.

Володин также поручил профильным комитетам начать подготовку к первому заседанию межпарламентской комиссии, которая пройдет в 2023 году в Москве.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация российских парламентариев во главе с Володиным находится с визитом в Узбекистане.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин: у Узбекистана хватит мудрости оценить последствия «дружбы» с США