Алиев обсудил с представителем Госдепа США армяно-азербайджанские отношения
Алиев и представитель Госдепа США обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений
Баку,
28 ноября 2022, 12:22 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября встретился с прибывшем в Баку старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Отмечается, что стороны обсудили встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, которая прошла 8 ноября в американской столице.
«На встрече состоялся обмен мнениями относительно прошедшей в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проведению переговоров по мирному договору», — говорится в сообщении.
Напомним, 25 ноября Алиев заявил, что армянская сторона настаивает на участии президента Франции Эммануила Макрона в назначенных на 7 декабря встрече в Брюсселе. Азербайджанский лидер на этом основании заявил, что переговоры не состоятся.
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История вопроса
Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.
С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.
С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.
Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.
Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.