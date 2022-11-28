Баку, 28 ноября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 ноября встретился с прибывшем в Баку старшим советником Госдепа США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Ильхам Алиев

Отмечается, что стороны обсудили встречу глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна, которая прошла 8 ноября в американской столице.

«На встрече состоялся обмен мнениями относительно прошедшей в Вашингтоне встречи на уровне министров иностранных дел по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, проведению переговоров по мирному договору», — говорится в сообщении.

Напомним, 25 ноября Алиев заявил, что армянская сторона настаивает на участии президента Франции Эммануэля Макрона в назначенной на 7 декабря встрече в Брюсселе. Азербайджанский лидер на этом основании заявил, что переговоры не состоятся.