Власти Китая назвали не соответствующими действительности сведения об антиковидных протестах

Пекин, , 12:20 — REGNUM Информация о широком недовольстве китайского общества новыми антиковидными мерами, ранее введёнными Пекином, не соответствует действительности. Об этом заявил 28 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

По его словам, Китай всегда придерживался политики нулевой терпимости по отношению к коронавирусу, и в Пекине верят, что борьба с COVID-19, ведущаяся под руководством Коммунистической партии Китая, увенчается успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ ранее распространил сообщение, согласно которому по китайским городам прокатилась волна протестов, связанная с введением новых антиковидных ограничений. В частности, на улицы вышли жители столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи. По сведениям СМИ, в стране из-за новой вспышки коронавируса по ночам запускают дроны, которые распыляют химикаты для дезинфекции улиц.