Пекин, 28 ноября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Информация о широком недовольстве китайского общества новыми антиковидными мерами, ранее введёнными Пекином, не соответствует действительности. Об этом заявил 28 ноября официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

По его словам, Китай всегда придерживался политики нулевой терпимости по отношению к коронавирусу и в Пекине верят, что борьба с COVID-19, ведущаяся под руководством Коммунистической партии Китая, увенчается успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд СМИ ранее распространил сообщение, согласно которому по китайским городам прокатилась волна протестов, связанная с введением новых антиковидных ограничений. В частности, на улицы вышли жители столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района Урумчи. По сведениям СМИ, в стране из-за новой вспышки коронавируса по ночам запускают дроны, которые распыляют химикаты для дезинфекции улиц.