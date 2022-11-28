Брюссель, 28 ноября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В данный момент склады военной техники стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) опустели из-за оказываемой НАТО помощи Киеву. Об этом 28 ноября заявил посол Польши при альянсе Томаш Шатковский в эфире радиостанции RMF FM.

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По словам Шатковского, в течение последнего времени страны альянса не так активно передают режиму Киева оружие, так как «это своего рода естественный процесс», потому что в первую очередь общественное мнение устало от этого, а оно было решающим фактором во многих странах Запада для оказания помощи киевскому режиму.

«Второе — это также опустошение складов военной техники, вооружения. И много стран уже с этим столкнулись — поддерживать минимальные (боевые — ред.) возможности или будем дальше поддерживать [Киев]», — сказал он.

При этом посол Польши при НАТО уточнил, что генсек альянса Йенс Столтенберг уверен, что военная помощь Киеву должна быть продолжена, несмотря на снижение военных запасов стран — участниц этого военно-политического блока.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание The Wall Street Journal написало, что американские планы вооружения Тайваня могут быть сорваны из-за того, что приходится тратить средства на поставки Киеву.