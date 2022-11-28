Москва, 28 ноября 2022, 12:17 — REGNUM Предсказанное Guardian сокращение поддержки киевского режима из-за экономических проблем самого Запада выглядит как неизбежная вещь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы обозревателя Guardian Саймона Тисдалла.
«То, о чем пишет Guardian, это просто вещь неизбежная. Это неминуемо должно быть, — сказал Хазин. — Вопрос в том, как это будет оформлено. Тут много вариантов. Начиная от остро провокационных. Например, что Литва и Польша начинают военные действия против Белоруссии. Судя по тому, как нервничает Лукашенко, это вполне может быть. Ну а дальше все понятно. НАТО объявляет, что это их самодеятельность. Соответственно, придется Польшу и Прибалтику уконтропупивать. Причем жестко. Но это агрессивная версия. А есть версия пассивная — США провоцируют кризис a la осень 2008 года. Но только никаким транснациональным банкам не помогают. Глобальный кризис. Все долги списываются: «кому я должен — всем прощаю».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал, велика вероятность, что страны Запада поступятся интересами киевского режима.
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