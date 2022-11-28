Хазин назвал неизбежным снижение западной поддержки киевскому режиму

Москва, , 12:17 — REGNUM Предсказанное Guardian сокращение поддержки киевского режима из-за экономических проблем самого Запада выглядит как неизбежная вещь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 ноября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы обозревателя Guardian Саймона Тисдалла.

Михаил Хазин World Public Forum Dialogue of Civilizations

«То, о чем пишет Guardian, это просто вещь неизбежная. Это неминуемо должно быть, — сказал Хазин. — Вопрос в том, как это будет оформлено. Тут много вариантов. Начиная от остро провокационных. Например, что Литва и Польша начинают военные действия против Белоруссии. Судя по тому, как нервничает Лукашенко, это вполне может быть. Ну а дальше все понятно. НАТО объявляет, что это их самодеятельность. Соответственно, придется Польшу и Прибалтику уконтропупивать. Причем жестко. Но это агрессивная версия. А есть версия пассивная — США провоцируют кризис a la осень 2008 года. Но только никаким транснациональным банкам не помогают. Глобальный кризис. Все долги списываются: «кому я должен — всем прощаю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин рассказал, велика вероятность, что страны Запада поступятся интересами киевского режима.

Читайте ранее в этом сюжете: Запад значительно сократит помощь киевскому режиму

Читайте развитие сюжета: «Зальются горючими слезами»: экономист о будущем богатых жителей ЕС