В результате обстрела в Макеевке загорелась нефтебаза
Очевидцы сообщают о столбах черного дыма возле нефтебазы после обстрела Макеевки
Макеевка, ДНР,
28 ноября 2022, 12:04 — REGNUM Жители второго по величине города ДНР Макеевка сообщают о мощном взрыве и пожаре на расположенной в Черногвардейском районе нефтебазе после обстрела ВСУ. По данным властей ДНР от 28 ноября, киевские боевики также обстреливают Донецк.
Мэр города Алексей Кулемзин также заявил о попадании двух снарядов в районе универмага «Радуга». По информации очевидцев столб черного дыма виден со всех точек в городе.
Ранее сообщалось, что киевские боевики выпустили по Макеевке 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.