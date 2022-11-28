Макеевка, ДНР, 28 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Жители второго по величине города ДНР Макеевка сообщают о мощном взрыве и пожаре на расположенной в Черногвардейском районе нефтебазе после обстрела ВСУ. По данным властей ДНР от 28 ноября, киевские боевики также обстреливают Донецк.

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Мэр города Алексей Кулемзин также заявил о попадании двух снарядов в районе универмага «Радуга». По информации очевидцев столб черного дыма виден со всех точек в городе.

Ранее сообщалось, что киевские боевики выпустили по Макеевке 10 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».