Москва, 28 ноября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» заплатила за «осевший» на территории б. УССР газ, устранив таким образом нарушение условий контракта, поэтому снижения объёма поставок пока не будет. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Газпрома.

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«В связи с этим принято решение не снижать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову», — говорится в сообщении.

В Газпроме добавили, что молдавская сторона регулярно нарушает контрактные обязательства по оплате за газ, поставляемый из РФ. В будущем российская компания оставляет за собой право частично или полностью прекратить поставки, если нарушения продолжатся.

Напомним, ранее в Газпроме сообщили о разнице между объёмами газа, поставляемыми для Молдавии, на входе в газотранспортную систему киевского режима и теми, что доходят до адресата. В российской компании пригрозили сократить поставки газа с учётом выявленной разницы. Пока в сутки в Молдавию и Приднестровье поставляется 5,7 млн кубометров газа.