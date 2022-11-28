Депутат Госдумы Луговой видит перспективы майнинга в России на фоне энергокризиса с Европе

Москва, , 12:04 — REGNUM Энергетический кризис в Европе может полностью отменить майнинг, считает депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР).

Криптовалюта Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Европе энергетический кризис затормозил, а возможно и вовсе отменит майнинг. Криптовалюты и майнинг в России, наоборот, ждет перспективное будущее», — рассуждает Луговой в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутаты Госдумы разрабатывают законодательную базу для легализации майнинга. Государственное регулирование этой отрасли экономики позволит занять лидирующее положение в мире по майнингу, отмечал ранее Луговой.

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о регулировании майнинга в России и об экспериментальных правовых режимах. Законопроектом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться российским правительством по согласованию с Центробанком РФ, а контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством РФ. Также предусматривается, что цифровая валюта, полученная в результате майнинга, подлежит реализации без использования российской информационной инфраструктуры, за исключением случаев осуществления сделок в рамках экспериментального правового режима.

В то же время, по словам главы комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова («Единая Россия»), единого мнения по поводу признания криптовалюты объектом гражданского права до сих пор нет, поэтому нет и соответствующих законопроектов.

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