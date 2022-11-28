Москва, , 12:05 — REGNUM Речи об «отмене» в США русской культуры не идёт, американская сторона испытывает уважение к русской культуре, заявила 28 ноября временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

Элизабет Руд Ge.usembassy.gov

Комментируя случаи, когда из-за ситуации на территории б. УССР артистов из России «не захотели принимать те площадки, на которых они собирались выступать», Руд сказала: «Но это не означает, что можно говорить о так называемой отмене русской культуры в США».

Она пояснила, что американцы продолжают читать русскую классику, слушать русскую классическую музыку, посещать театральные постановки.

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