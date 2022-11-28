Рогов: ВСУ за четыре дня предприняли пять попыток наступления в Запорожской области

Мелитополь, , 12:02 — REGNUM В течение последних четырёх дней вооружённые формирования киевского террористического режима предприняли пять попыток наступления в Запорожской области, которые были отражены российскими войсками. Об этом 28 ноября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Буквально за четыре дня у нас четыре или пять попыток контратак [киевских боевиков], попыток прорвать оборону, все они были сорваны, уничтожены, накрыты», — сказал он.

Также Рогов уточнил, что среди потерь боевиков ВСУ при этом были десятки невозвратных, и добавил, что также бандеровцы в ходе этих попыток потеряли бронетехнику и танки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за десять месяцев с начала проведения специальной военной операции на территории б. УССР погибли более 1200 польских наёмников. И их число продолжает расти.