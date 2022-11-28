Варшава, 28 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. За десять месяцев с начала проведения специальной военной операции на территории б. УССР погибли более 1200 польских наёмников. И их число продолжает расти. Об этом сообщил польский журнал Niezależny dziennik polityczny.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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«За десять месяцев […] только по информации из общедоступных источников на [территории б. УССР] погибли более 1,2 тысячи польских граждан, в том числе военнослужащих и ветеранов 16-й дивизии. Число раненых и искалеченных также составляет несколько тысяч человек», ― отмечается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский военный в Харьковской области рассказал, что в наступлении киевских боевиков наряду с мужчинами участвовали женщины-наёмники из Польши.

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Добавим, что 25 ноября Вооружённые силы России высокоточным оружием нанесли удар по трём пунктам временной дислокации польских наёмников в Харьковской области. В результате было уничтожено до двухсот боевиков.

Как заявлял в сентябре глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в районе Святогорска польских наёмников в составе ВСУ больше, чем самих киевских боевиков.

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