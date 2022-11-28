Москва, 28 ноября, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Представители Россельхознадзора проведут проверку фирм более десятка европейских стран, которые поставляют в Россию корма для животных. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявили в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю Животные в клетках

«Поступающая в Россию продукция проходит тщательный контроль со стороны Россельхознадзора, в ходе которого ведомство продолжает выявлять нарушения. В связи с этим планируется проведение инспекций 12 предприятий Испании, Италии, Франции, Дании, Германии и Сербии, к поставкам которых имеются замечания, в том числе касающиеся обнаружения ГМО, несоответствий компонентному составу, и по которым не были предоставлены материалы по выявленным нарушениям», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что в отношении пяти немецких и нидерландских предприятий, не поставлявших свои товары с момента возобновления сертификации, ведомство запросило дополнительную информацию у компетентных ведомств для принятия решения о продлении их сертификации после конца 2022 года.