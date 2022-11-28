В интернете появились кадры боевой работы экипажей танков T-90М «Прорыв» в зоне спецоперации

Москва, , 11:55 — REGNUM Кадры боевой работы экипажей работы российских танков Т-90 «Прорыв» в зоне специальной военной операции (СВО) работы российских танков Т-90 «Прорыв» в зоне опубликовал 28 ноября корреспондент телеканала RT Мурат Газдиев в своём телеграм-канале.

Танк Т-90 «Прорыв» Mil.ru

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как российский танк T-90М «Прорыв» в составе одного из подразделений ВС РФ срывает наступление врага на одном из участков фронта.

При этом отмечается, что боевики ВСУ крайне не любят эти боевые машины и ведут за ними, наравне боевыми машинами поддержки танков «Терминатор» и огнемётными системами «Солнцепёк», настоящую охоту, в связи с чем снять и выложить видео с боевой работой таких машинами со всеми мерами предосторожности достаточно тяжело.

Также уточняется, что эта видеозапись была выложена в Сеть с длительной задержкой, после которой снятая на ней местность перестала быть актуальной доя боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что автобус с боевиками ВСУ попал в ДТП возле латвийской границы.