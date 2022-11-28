Луганск, 28 ноября, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Домой вернутся 23 защитника Родины из Луганской Народной Республики, которые попали в плен к киевским боевикам. Об этом 28 ноября сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своём телеграм-канале.

kremlin.ru Глава ЛНР Леонид Пасечник

Глава Луганской Народной Республики сообщил о возвращении домой 23 русских военных, которые попали в плен. Все они, по словам главы ЛНР, отмечают нечеловеческое отношение в плену — моральные унижения, физическое насилие, пытки и избиения.

«Уже через несколько часов бойцы смогут обнять своих родных и близких. Всем будет предоставлена медицинская помощь и реабилитация», — сообщил глава ЛНР.

Леонид Пасечник призвал Международный комитет Красного Креста к добросовестному исполнению своего мандата.

«Требуем обратить внимание на условия содержания в лагерях для военнопленных и многочисленные свидетельства нарушения [киевским режимом] Женевских конвенций», — заявил Леонид Пасечник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 35 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).