Законопроект о конфискации имущества коррупционера по суду внесен в Госдуму

Москва, , 11:55 — REGNUM Законопроект, утоняющий механизм конфискации имущества, полученного коррупционным путем, внесли в Госдуму парламентарии разных фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Госдума

С принятием закона конфискация коррупционного имущества станет возможной после вступления в силу приговора суда о том, что имущество получено в результате коррупционного преступления.

Согласно поправке, возможно «обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, приобретенного на доходы, незаконность получения которых установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности».

Сейчас коррупционное имущество подлежит конфискации, если не представлены доказательства его приобретения на законные доходы.

В соответствии со статьей 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

«Сама идея автономного существования механизма обращения в доход Российской Федерации в гражданском законодательстве в отрыве от законодательства уголовного и административного вызывает множество вопросов», — указали авторы.

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