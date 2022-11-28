Депутат Госдумы в предложениях Минтранса видит по парковкам отъем денег у автомобилистов

Москва, , 11:47 — REGNUM Несвоевременным назвал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов намерение Минтранса сократить число парковок в регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Платная парковка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Удивительное по шкале несвоевременности решение, конечно. Вероятно, все прочие вопросы относительно дорожного движения уже решены, автомобилисты изнывают от отсутствия проблем, а градус социальной напряжённости на рекордно низких отметках», — иронизирует Нилов.

Парламентарий осудил рекомендации Минтранса регионам водить плату за парковку в случае, если машины заняли более 85% имеющихся в наличии мест.

«Тогда что это? Очередной бендеровский относительно честный способ отъема водительских денег на пополнение бесконтрольно стройнеющего бюджета? Или новый раунд странной борьбы с дефицитом машин?» — рассуждает Нилов.

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