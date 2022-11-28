Москва, 28 ноября, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Несвоевременным назвал замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов намерение Минтранса сократить число парковок в регионах России, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Платная парковка

«Удивительное по шкале несвоевременности решение, конечно. Вероятно, все прочие вопросы относительно дорожного движения уже решены, автомобилисты изнывают от отсутствия проблем, а градус социальной напряжённости на рекордно низких отметках», — иронизирует Нилов.

Парламентарий осудил рекомендации Минтранса регионам водить плату за парковку в случае, если машины заняли более 85% имеющихся в наличии мест.

«Тогда что это? Очередной бендеровский относительно честный способ отъема водительских денег на пополнение бесконтрольно стройнеющего бюджета? Или новый раунд странной борьбы с дефицитом машин?» — рассуждает Нилов.