Как нацпроект «Демография» поддерживает материнство

Москва, , 11:47 — REGNUM 27 ноября в России отмечают прекрасный праздник — День матери. Национальный проект «Демография» поддерживает материнство. Благодаря его финансовым и нематериальным мерам поддержки семьи чувствуют стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Мать и ребенок © ИА REGNUM

Одна из самых известных мер национального проекта — материнский (семейный) капитал. С начала действия программы маткапитала максимально упрощены условия его получения. В настоящее время уведомление о готовности сертификата на маткапитал при ходит в личный кабинет мамы на портале «Госуслуги» после регистрации рождения ребенка. Это значительно экономит время молодых родителей.

С каждым годом размер маткапитала увеличивается. Если в этом году за первенца положено 524,5 тыс. рублей, то в следующем уже 589,5 тыс. А за второго размер сертификата вырастет с 693,1 тыс. рублей до 779 тыс.

Материнский капитал можно направить, например, на обучение детей или социальную адаптацию ребенка с инвалидностью. Но чаще всего семьи вкладывают его в улучшение жилищных условий. Не исключение и многодетная семья Семеновых из Иркутской области. Средства материнского капитала супруги направили на улучшение жилищных условий в 2014 году.

«За это время мы ни разу не пожалели, что купили дом в селе. Жить в квартире — это не для нас. Большая семья, считаю, должна основаться на земле. И материнский капитал был для нас весомой поддержкой от государства. Все эти годы мы живем в собственном доме. Овощи — все с огорода. Хозяйством обзавелись. Ребятишки выросли на земле, и все умеют делать и по дому, и по хозяйству. В школе учатся на «хорошо» и «отлично», в мероприятиях активно участвуют. Все успевают», — делится многодетная мама Наталья Семенова.

Для поддержки семей после рождения малышей государство предоставляет ежемесячные выплаты до исполнения детям трех лет. В зависимости от региона проживания это пособие варьируется от 11,3 тыс. рублей в Белгородской области до 30,8 тыс. на Чукотке.

В семье Александровых из Марий Эл первый ребенок появился на свет в этом году. С появлением малыша появились и новые статьи расходов. Семья молодая, выручает свое хозяйство, поддержка государства и родителей.

«Выплаты и маткапитал — нам большая помощь, у нас есть ипотечные обязательства. И благодаря поддержке национального проекта «Демография», ты понимаешь, что можешь обеспечить ребенка всем необходимым, это помогает обрести уверенность в завтрашнем дне, которая так важна, когда появляется ребенок», — отмечает Марина Александрова.

Многие пары после рождения детей задумываются об улучшении жилищных условий. А уже практически 430 тыс. семей сделали это с помощью программы «Семейная ипотека». Кредитная ставка по программе до 6% — выгодное предложение, в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал.

По условиям семейной ипотеки можно приобрести как строящиеся жилье, так и уже готовую новостройку, можно вложиться в строительство своего дома или же приобрести участок для дальнейшего строительства на нем частного дома. Важное условие — все работы при строительстве должны проводиться по официальному договору подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Современные технологии позволяют обрести счастье стать мамами и папами семьям, которые столкнулись с проблемой бесплодия и не могут забеременеть самостоятельно. Благодаря национальному проекту «Демография» процедуры экстракорпорального оплодотворения проводятся в настоящее время бесплатно по полису ОМС. Чтобы пройти бесплатное ЭКО в специализированных центрах, нужно обратиться в женскую консультацию по месту регистрации и пройти необходимые исследования. По их результатам лечащий врач выдаст направление.

Напомним, с 2023 года начнет работу новое Единое пособие на детей и беременных женщин. Пособие объединит в себе семь действующих мер от беременности женщины до 17-летия ребенка. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному электронному заявлению без сбора дополнительных справок.

«Очень удобно, что со следующего года все выплаты на детей будут выражены одним пособием. Правила назначения также едины, что позволит тратить меньше сил и времени на соблюдение различных условий. Выплата одна — условия открыты и понятны. У нас большая семья, и выплаты на детей очень помогают нашему семейному бюджету. Уверена, со мной согласятся многие родители», — прокомментировала многодетная мама Светлана Мейер из Саратовской области.

Как сообщало ИА REGNUM, семьи получают маткапитал, пособия и выплаты, в том числе благодаря нацпроекту «‎Демография».

Закон о едином пособии на детей, а также о расширенном праве родителей на ежемесячную выплату из средств материнского капитала на каждого ребенка в размере прожиточного минимума в регионе Госдума приняла во втором и в третьем чтениях 24 ноября 2022 года.

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