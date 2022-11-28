Власти США проведут расследование финансирования мер против COVID-19

Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Расследование на тему того, как осуществлялось финансирование борьбы с пандемией COVID-19 и тратились направляемые на это средства, проведёт комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. Об этом 27 ноября рассказал конгрессмен-республиканец от штата Кентукки Джеймс Комер в интервью телекомпании NBC.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для комитета приоритетной задачей будет изучение случаев расточительства, мошенничества и злоупотребления», — сказал он.

Также Комер уточнил, что на протяжении трёх последних лет две администрации США, как он считает, зря потратили «сотни миллиардов, если не триллионов долларов» на борьбу с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, отмечается, что также в комитете состоится слушание о «финансировании мошеннических фондов страхования по безработице», и добавляется, что всего планируется рассмотреть «от 40 до 50 разных сюжетов». При этом уточняется, что в Белом доме пока не прокомментировали слова Комера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение создать рабочие группы по контролю за соблюдением санитарных мер было принято руководством Китая из-за протестов против ковид-ограничений.