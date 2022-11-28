Законопроект о моратории на изъятие собственности у бизнеса внесен в Госдуму

Москва, , 11:40 — REGNUM Законопроект, которым предлагается остановить отъем собственности у предпринимателей без обвинительного заключения суда о ее незаконном приобретении, внесли в Госдуму вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков («Новые люди») и его коллега по фракции, глава думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин, передает корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Поправки предлагается внести в Гражданский кодекс РФ. По словам Даванкова, инициативу поддержали представители других фракций Госдумы.

Документ был разработан после многочисленных жалоб парламентариям от владельцев санаториев и ферм из Ставропольского и Краснодарского края, которые заявляют, что их собственность пытаются отнять незаконно. Как пояснил Дёмин, на Ставрополье от предпринимателей потребовали вернуть государству более 30 санаториев.

«В ходе судебного разбирательства установили, что часть этих объектов была передана бизнесу с коррупционными нарушениями. Но эти нарушения были допущены не добросовестными предпринимателями, а чиновниками, принимавшими решения о передаче объектов», — отметил депутат.

Авторы инициативы считают, что, если позволить отнять бизнес на Ставрополье и на Кубани, то под прямым ударом окажутся все, кто приватизировал государственные объекты.

«Именно частным компаниям сейчас придётся поднимать экономику страны. Поэтому необходимо закрыть все лазейки для отъёма бизнеса. Речь идёт, ни много ни мало, о сохранении частного бизнеса в России. Давайте не будем слепо передавать всё в управление государству, поскольку в нашей стране есть ответственный бизнес, который многие годы вкладывается не только в своё развитие, но и в развитие страны — и продолжает делать это сейчас», — заключил Дёмин.