Москва, , 11:38 — REGNUM Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в стену здания на юге Москвы. Об этом 28 ноября сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Департамент транспорта Москвы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На Дорожной улице в районе дома 12 водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в здание. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение в районе аварии не затруднено.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о запуске новых выделенных полос для городского транспорта в Москве.

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