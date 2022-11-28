Пекин, , 11:39 — REGNUM Решение создать рабочие группы по контролю за соблюдением санитарных мер принято руководством Китая из-за протестов против ковид-ограничений, пишет 28 ноября Global Times.

Протест Nicolas Raymond

В функции рабочих групп входит мониторинг ситуации с соблюдением противовирусных мер, которая в Китае не так благоприятна, как хотелось бы властям: так, одни люди идут на полную изоляцию, другие пренебрегают мерами предосторожности.

Напомним, в Китае протесты продолжаются с 25 ноября — в Пекине, Шанхае. Поводом стала трагическая гибель жителей Урумчи, «запертых в доме».

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