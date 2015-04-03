Ташкент, 28 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин убежден в мудрости Узбекистана по вопросу участившихся визитов представителей США в Центрально-Азиатский регион.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Люди здесь живут мудрые, грамотные, понимают, к чему эти посылы могут привести», — сказал Володин журналистам в ходе визита в Ташкент, комментируя участившиеся визиты представителей США в Центрально-Азиатский регион.

Он обратил внимание на то, что сейчас главы государств Евросоюза «стали признавать, что именно российские энергоресурсы были основой благополучия европейцев, но именно США были инициаторами, чтобы эти ресурсы перестали поступать в Европу, а они своими дорогими ресурсами стали их замещать».

«Результат мы с вами видим. Это всё понимают те, кто проживают в странах Азии, особенно те, кто с нами выстраивали отношения всегда на принципах взаимного уважения, дружбы и невмешательства во внутренние дела», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация российских парламентариев во главе с Володиным находится с визитом в Узбекистане.

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