Карчаа обвинил киевский режим в ядерном терроризме

Москва, , 11:45 — REGNUM Военные киевского режима продолжают обстреливать территорию Запорожской АЭС, при этом параллельно «рассказывать всему миру сказки» о «причастности» к обстрелам России. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в эфире телеканала «Россия 24» заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Запорожская АЭС

Он отметил, что риск попадания снарядов военных киевского режима в хранилище свежего ядерного топлива может привести к необратимым тяжелым последствиям.

«Проблема в том, что [киевский] режим как стрелял, так и продолжает стрелять, при этом продолжает рассказывать всему миру сказки о том, что стреляем на самом деле мы. Это в их репертуаре, ничего нового они не являют миру», — сказал Карчаа.

В этой связи он призвал зафиксировать констатацию угрозы радиационного заражения, поскольку «мир должен понимать, с кем мы имеем дело»: «А мы имеем дело с ядерными террористами в чистом виде — это не громкое обвинение, это реальность».