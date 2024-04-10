Москва, 28 ноября, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Во все районные суды Москвы 28 ноября злоумышленники направили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Об этом сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Дмитрий Овешников.

Rafael Mizrahi Бомба

«Во все районные суды, а их в Москве 35, поступили сообщения с угрозой «минирования», ― сказал в беседе с РИА Новости представитель судебной инстанции.

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При этом, по его словам, в пяти судах проходит эвакуация. Это Перовский, Чертановский, Останкинский, Тимирязевский и Кузьминский суды.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале текущего года сообщения о «минировании» судов в Москве поступали как минимум дважды. Так, 17 февраля неизвестный разослал сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в 13 районных судах Москвы. Экстренные службы не обнаружили опасных предметов на территории судов.

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Также судебные заседания были приостановлены в столичных судах 24 февраля. Из-за анонимных угроз в Москве эвакуировали семь районных судов.