Politico: Вашингтон давит на Евросоюз для введения ограничения цен на российскую нефть

Вашингтон, , 11:31 — REGNUM Давление на Евросоюз и отдельные страны сообщества в вопросе введения им потолка цен на нефть из России оказывают США. Об этом 28 ноября сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«США также оказывают давление, чтобы предельная цена на нефть была принята, как на уровне ЕС, так и [оказывают давление] на нас, на национальном уровне», — сказал он.

Также указывается, что это дипломат выступающей за более высокую цену на российскую нефть страны ЕС, который считает, что в этом случае речь идёт о «жизненно важных интересах», а потому странам ЕС не стоит «наказывать себя больше, чем виновных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратини заявил, что в случае, если Европейская комиссия (ЕК) не изменит своё предложение о введении ограничений на цены на природный газ, Италия не станет за него голосовать.