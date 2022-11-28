Москва, 28 ноября, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что Вашингтон намерен обеспечить полное участие всех делегаций в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится летом 2023 года в Сан-Франциско. Об этом дипломат сообщила в интервью РИА Новости.

Government.ru Саммит АТЭС в столице Папуа — Новой Гвинеи городе Порт-Морсби

«АТЭС остаётся основным механизмом, имеющимся у США для стимулирования экономического роста и устойчивого развития Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы стремимся к взаимодействию с нашими партнерами по АТЭС при выработке планов организации на 2023 год и намереваемся работать с ними, чтобы обеспечить полное участие всех делегаций в 2023 году в соответствии с законами и нормами США», — пояснила Элизабет Руд, отметив, что США стремятся к участию всех делегаций, включая российскую.

Пост председателя саммита АТЭС в 2023 году перешёл Соединенным Штатам.

Как ранее передавало ИА REGNUM, временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд выразила надежду на прекращение высылки американских дипломатов из России.