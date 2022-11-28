Somali Guardian: Террористы напали на отель Villa Rose вблизи президентского дворца в Сомали

Могадишо, , 11:27 — REGNUM Боевики из группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 27 ноября напали на отель Villa Rose, расположенный в центре Могадишо вблизи президентского дворца. Об этом 28 ноября сообщает издание Somali Guardian.

Боевики «Аль-Шабаб» AMISOM Public Information

По информации Agence France-Presse, в ходе перестрелки министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Ахмед Дудише получил ранение. По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения боевиков.

«Террористы запреты в одной из комнат здания, и силы безопасности собираются очень быстро завершить операцию», — цитирует AFP представителя службы безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о попытке нападения террористов на военную базу в центральной части Сомали.

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