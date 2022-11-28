Лукашенко намерен встретиться с президентом России в ближайшее время
Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в ближайшее время
Минск,
28 ноября 2022, 11:25 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает БелТА.
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Иван Шилов © ИА REGNUM
На повестке дня обсуждение импортозамещения.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости провести встречу с президентом России. На встрече планировалось подвести итоги 2022 года и определить задачи на будущий год.
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Лукашенко намерен встретиться с Путиным в ближайшее время
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С декабря 1999 года Белоруссия вместе с Россией входит в Союзное государство. Идея вхождения в состав России обсуждается постоянно, но выраженной динамики в последние годы не имеет.
Одновременно с этим руководство Белоруссии пытается выстраивать отношения с странами Запада. В последние годы в стране растет присутствие Китая.
Действия властей Белоруссии на внешнеполитической арене подвергаются критике. Ряд экспертов утверждает, что страна злоупотребляет реализацией многовекторной политики и в попытке усидеть на нескольких стульях сразу однажды может потерпеть крах.